Raccolte oltre mille firme in due settimane per sostenere la legge regionale sul suicidio assistito

Oltre mille firme raccolte in due settimane per una mobilitazione che in Abruzzo “non ha precedenti”. Con queste parole il segretario regionale dei Radicali Riccardo Varveri.esprime soddisfazione per come sta andando la campagna “Liberi Subito” di cui è coordinatore per sostenere la legge regionale sul suicidio assistito il cui obiettivo è arrivare a 5mila firme entro maggio.

“Il traguardo – dichiara Varveri - oggi sembra più vicino grazie allo straordinario lavoro di volontarie e volontari che nel nome della libertà individuale e delle libertà civili si sono mobilitate e hanno scelto di dedicare tempo a una proposta di legge popolare di civiltà”.

“Le elezioni regionali di Lombardia e Lazio sembravano aver sancito la morte della politica, invece le persone stanno dimostrando di avere fame di partecipazione che vada dal corpo delle persone fino al cuore della politica – aggiunge -. La mobilitazione per questa legge non ha precedenti in Abruzzo e l’ondata di amore e passione civile arriva anche da fuori regione grazie alla mobilitazione delle cellule dell’associazione Luca Coscioni sparse in tutta Italia e fuorisede che ci stanno dando una mano a raccogliere le firme di chi è domiciliato altrove: Milano, Torino, Bologna, Macerata e altre città che presto si aggiungeranno”.

La legge, depositata in Regione il 20 febbraio, per essere discussa deve riuscire ad ottenere 5.000 firme in 90 giorni, cioè entro la fine di maggio. Per informazioni sui tavoli e dove firmare, basta visitare le pagine social Eutanasia legale Abruzzo o il sito della campagna che si sta promuovendo sul territorio.