Sud chiama Nord sulla questione autismo: "Dev'essere al centro della nuova agenza politica regionale"

Il movimento "Sud chiama nord" probabilmente correrà con un suo candidato presidente alle prossime elezioni regionali, considerando che i due schieramenti attualmente presenti non andranno ad affrontare tante problematiche importanti che affliggono la popolazione abruzzese, fra cui la questione dell'autismo. A dirlo il coordinatore regionale del partito Valloreja che aggiunge:

“Uno di questi problemi spesso taciuto dall’intera classe politica, quasi come se non esistesse - salvo poi, come ha fatto il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, palesarlo al mondo intero – è quello dell'autismo: un disturbo del neurosviluppo che colpisce circa un migliaio di persone in tutto l'Abruzzo e che, per le sue caratteristiche di gestione, coinvolge non solo le famiglie d'origine di questi ragazzi "speciali" fino alla seconda generazione, ma anche i loro parenti collaterali, interessando così, in buona sostanza, circa l'1% della popolazione regionale. È a dir poco incredibilecome nonostante vi siano numeri così importanti, il personale negli ospedali, in pronto soccorso e nei reparti, non è ancora formato ed adeguato per l'accoglienza di queste persone. Anche le risorse del ‘Fondo Stefani’ sono ancora inadeguate e non sufficienti per tutti, lasciando un gran numero di famiglie nell'abbandono e nello sconforto. Dunque la residenzialità per gli autistici in Abruzzo è ancora una chimera mentre il ‘dopo di noi’ sta diventando un incubo per tutte le famiglie coinvolte”.

Valloreja ha concluso evidenziando come non ci siano i presupposti per alleanze alle prossime elezioni regionali:

"È su tematiche come queste che un Paese civile dovrebbe confrontarsi prima di tutto, e poi sul resto”