Gli studenti delle scuole superiori come volontari negli eventi sportivi: firmata la convenzione

Firmata questa mattina 20 aprile in Comune a Pescara una convenzione fra l'amministrazione comunale e tre istituti superiori pescaresi, che punta a coinvolgere direttamente i ragazzi nell'organizzazione e gestione degli eventi sportivi che si terranno durante il 2022 in città.

Gli istituti che hanno aderito alla convenzione sono il liceo Maior che ha aderito al progetto scuola-formazione e lavoro con gli allievi iscritti all’indirizzo didattico-formativo-sportivo, l'istituto Alessandro Volta e l'istituto Aterno - Manthonè. Gli studenti che intenderanno aderire avranno varie funzioni di volontariato, e svolgeranno mansioni sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.