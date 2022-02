La denuncia di Stella (M5s): "360 studenti dell'Adsu di Chieti-Pescara senza borse di studio"

Ormai “da diverse settimane contatto costantemente tutti gli uffici regionali preposti per chiedere un’accelerazione sull’erogazione dei fondi per le borse di studio dello scorso anno e tra il 18 e il 20 gennaio mi era stato rappresentato, da parte del dipartimento Risorse, l’imminente accredito in favore delle Aziende per il diritto allo studio, ma a quanto pare non è così poiché oggi, da ulteriori interlocuzioni con il servizio Istruzione, sono venuta a conoscenza che si è in attesa di un atto di Giunta necessario per poter concludere tutte le procedure e permettere finalmente alle Adsu di ricevere le somme necessarie, con la conseguenza di un’ulteriore ed estenuante attesa per gli oltre 360 studenti dell'Adsu di Chieti-Pescara. A questo punto mi chiedo come mai tutti questi adempimenti non siano stati ancora eseguiti da chi di dovere”.

È quando denuncia con una nota la consigliera regionale M5s Barbara Stella che parla di un “ritardo vergognoso” nell'erogazione delle borse di studio universitarie. “Siamo abituati da parte di questa Giiunta di centrodestra a vedere tante parole e pochi fatti – incalza la pentastellata – ma qui la situazione è a dir poco vergognosa: è da oltre un anno che gli studenti non vedono riconosciuto un loro diritto e da parte della regione continuiamo ad assistere ai soliti inaccettabili ritardi”.

“Situazioni simili non devono più verificarsi – conclude Stella – poiché il diritto allo studio è un tema che dovrebbe essere in cima alla lista delle priorità di questo governo regionale ma a quanto pare così non è. Tutto ciò è gravissimo ed ancora una volta dimostra la superficialità che il governo di centrodestra a trazione Lega-Fratelli d’Italia -Forza Italia ha nei confronti dei nostri studenti che non sono più disposti a tollerare un simile trattamento”.