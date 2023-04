Un festival dedicato agli studenti pescaresi anticiperà il ponte del primo maggio in città

Nessun concertone per il primo maggio ma un festival dedicato agli studenti nei giorni precedenti il ponte per la festa dei lavoratori. Abbiamo raggiunto l'assessore comunale Alfredo Cremonese che ci ha anticipato come sarà organizzato il ponte della festa del primo maggio dal punto di vista degli eventi cittadini. Non ci sarà un concerto organizzato dal Comune per lunedì primo maggio come detto, ma nei giorni precedenti, il 28 e 29 aprile, piazza della Rinascita sarà animata dal Pescara Student's Festival 2023 - Giornata dell'arte e della creatività studentesca".

"Si tratta di un'iniziativa molto interessante e che soprattutto l'amministrazione comunale e il mio assessorato organizzeranno assieme alla Consluta degli studenti della provincia di Pescara, che ci ha proposto di organizzare assieme queste due giornate dedicate all'arte in tutte le sue forme e alla musica proposta dai nostri ragazzi. Per questo, ho aderito con convinzione al progetto stanziando grazie alla delibera approvata dalla giunta Masci anche un contributo economico per la riuscita dell'evento".

Venerdì 28 aprile si terrà la "Giornata dell'arte e della creatività studentesca" dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 in piazza della Rinascita, mentre il giorno successivo sabato 29 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 andrà in scena il "Pescara Student's Festival 2023". L'obiettivo è quello di mettere le nuove generazioni e i loro talenti poliedrici in tutte le declinazioni dell'arte, a disposizione dei cittadini e dei turisti che saranno in città in quei giorni. Una vetrina importante per rendere sempre più protagonisti i ragazzi degli eventi pescaresi.