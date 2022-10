Striscione di CasaPound contro i nuovi semafori con le telecamere: "Il Comune pensi a riparare le strade"

"Telecamere e multe salate, le priorità di questa amministrazione comunale".

Questo il testo dello striscione affisso da CasaPound Italia contro i nuovi semafori con la telecamera.

«Invece di pensare a multare gli automobilisti, il Comune pensi a un piano per le riparazioni stradali», scrivono dalla formazione politica di destra.

Da CasaPound criticano la scelta dell'amministrazione comunale di installare in alcuni incroci cittadini i semafori T-Red, dotati di sensori e telecamere per riprendere le autovetture che commettono infrazioni: «Invece di pensare a modi innovativi gli automobilisti che commettono infrazioni, compreso il fermarsi appena dopo la linea di arresto del semaforo al momento del rosso, il Comune potrebbe pensare a come investire i soldi, compresi quelli spesi per i T-Red, per un piano di rifacimento del manto stradale che in molte zone della città in condizione critiche, e che per essere efficace dovrebbe andare oltre le solite "pezze di asfalto". Invece di spendere soldi per dispositivi che creano un falso senso di sicurezza, e che finiranno magari per colpire chi si ferma pochi centimetri dopo lo stop, riteniamo che il vero modo per migliorare e rendere più sicura la circolazione stradale cittadina sia quello di provvedere ad un suo riammodernamento, e siamo sicuri che i tanti cittadini che protestano la pensano come noi».