I parcheggi restano a pagamento, i consiglieri Sclocco e Frattarelli: "E' l'amministrazione delle tasse"

“Il centrodestra ha bocciato la mozione senza nemmeno intervenire nel dibattito, a dimostrazione di come sia diventata l'amministrazione delle tasse e del non confronto”. Con queste parole i consiglieri comunali Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco (Sclocco sindaco) commentano la bocciatura del documento presentato oggi in consiglio comunale, con cui Frattarelli chiedeva di rivedere i parcheggi a pagamento in città cui domani, primo giugno, si aggiungeranno quelli della riviera.

“I nuovi stalli a pagamento hanno scatenato il putiferio in città, soprattutto in questo periodo storico drammatico dove il costo della vita è aumentato notevolmente e tante famiglie non ce la fanno piú. Non si può fare pagare la crisi sulla pelle dei poveri cittadini costretti per esempio per una visita medica in ospedale e pagare il parcheggio – incalzano i due esponenti del centrosinistra -. Abbiamo chiesto al sindaco di riflettere, di ripensare a questa ordinanza e a ritirarla almeno per tutto il 2022. Nulla da fare però, si è preferito insistere senza tenere conto del sentimento dei pescaresi e delle proposte ragionevoli dell'opposizione. Il centrodestra in consiglio comunale ha deciso una volta per tutte che da qui a fine legislatura ci saranno solo batoste per i cittadini pescaresi”, concludono Sclocco e Frattarelli. Nella mozione si chiedeva la gratuità dei parcheggi per i residenti nei pressi delle aree parcheggio individuate, il potenziamento del trasporto pubblico locale, di eliminare le strisce blu nei pressi dell'ospedale civile e in tutte le zone periferiche della città al fine di non gravare sulle famiglie che, ancor più oggi, vivono una difficile situazione economica.