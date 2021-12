Nuovo affondo dei consiglieri Pd alla giunta Masci: "Strade dissestate, paralisi anche sulle manutenzioni" [FOTO]

Strade dissestate e pericolose a Pescara a causa dell'assenza di manutenzione. A dirlo il capogruppo al Comune del Partito Democratico Piero Giampietro assieme ai consiglieri Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti che attaccano la giunta Masci accusata di paralisi amministrativa che inizia a ripercuotersi anche sulle strade in tutti i quartieri, con particolare gravità ai Colli e nel quartiere dell'ospedale.

"Le strade di Pescara sono diventate impraticabili e sono diventate una vera e propria emergenza. Pericolose per gli automobilisti, costretti a rallentare all’improvviso per evitare di provocare danni alle vetture, e ancora più pericolose per chi è a bordo di biciclette e scooter. I pericoli sono sotto gli occhi di tutti ma nessuno sta intervenendo, se non con una squadra che saltuariamente copre con qualche sacco di asfalto rapido le buche più pericolose nelle vie centrali della città. Ma nessuno si vede in strade meno centrali, e basta fare un giro in strade come via del Circuito, via del Santuario, via Rigopiano, via di Sotto, via Colle Scorrano, nelle traverse trafficate come Strada Ciattoni per capire lo stato di abbandono, con una pericolosità che ormai richiederebbe un’attenzione decisamente diversa. "

Secondo i consiglieri occorre un piano di manutenzione straordinario e per questo si batteranno per dare la massima priorità alla messa in sicurezza delle strade e marciapiedi nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche, considerando l'avanzato stato di degrado e abbandono.