Marius Creati di Per l’Italia con Paragone – Italexit: “Strade pescaresi sommerse da spazzatura e castelli di cartone nel pieno degrado cittadino”

Italexit segnala il degrado delle strade pescaresi nelle zone centrali e periferiche, in preda all'incuria tra spazzatura maleodorante, viali invasi da castelli di cartone e rifiuti di vario genere lasciati per giorni a marcire. Marius Creati, coordinatore di Per l'Italia con Paragone per la città di Pescara, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Quella di Pescara é una visione di città metropolitana proiettata nei suoi cambiamenti - annota Creati - se penso alla nostra città come a metropoli del prossimo futuro tra ampi viali, aria incontaminata, economia verde, opere di modernità, tele-sicurezza e mari puliti.

«La città dell’imminente pescarese - accusa Creati - vanta ancora l’inedia di una vigilanza surrettizia che devasta l’ambiente. Nelle nostre strade è facile imbattersi nei lunghi viali che vanno a rimorchio della spazzatura, che dalle prime luci della sera sbucano dal nulla a coprire metri quadrati importanti di marciapiede dove rimangono a lungo, anche per giorni; nelle vie intermezze spuntano gigantofollie di cartone e agglomerati maleodoranti che danno un tocco di classe al degrado, tra i tumuli di immondizia lasciati in terra da esercenti commerciali e privati, costretti da un decreto spazzatura aberrante e mal gestito dall’ente che dovrebbe in realtà consentire l’ordine, il decoro e la pulizia degli ambienti cittadini.

Conclude così il coordinatore cittadino di Italexit: «Assistiamo quotidianamente all’inedita leggerezza del qualunquismo! La permanenza della degradazione diventa una costante dello scadimento ambientale. Non solo lungo le strade, ma anche in altre zone della città, come ad esempio i cimiteri. Pescara merita di essere “città pulita” a prescindere e non solo da un richiamo all’ordine verso i suoi cittadini, quando si tratta di pagare un canone irresponsabilmente elevato. Ma “la difesa dell’ambiente” non era argomento topico del nuovo programma sull’economia circolare fortemente sentito dall’amministrazione comunale con occhio espanso verso il green deal europeo?».

Pronta arriva la replica di Ricardo Chiavaroli, presidente di Ambiente spa: «C’è sicuramente una cosa con la quale concordo con Creati, ossia l’esistenza e l’uso (da parte sua) della “leggerezza del qualunquismo”. Per il resto le sue descrizioni apocalittiche sulla pulizia e Il decoro urbano di Pescara sono frutto di pregiudizio e di volontà di denigrare. Certo si può fare sempre meglio, ma Ambiente Spa interviene prontamente ogni giorno in ogni angolo della città e grazie al prezioso lavoro dei suoi operatori evita la creazione di “cumuli di rifiuti” abbandonati per giorni o cataste di cartone (peraltro ricordiamo che a Pescara il cartone, ordinatamente accantonato nelle apposite zone, viene ritirato più volte al giorno con una media superiore a molte città metropolitane del settentrione). Insomma, ben vengano segnalazioni, suggerimenti, critiche fondate, ma la ricerca di 5 minuti di celebrità non può essere ottenuta offendendo il lavoro di dipendenti seri e capaci, di una amministrazione comunale attenta che coordina con successo le attività di igiene urbana di Pescara e soprattutto squalificando una intera città e i suoi abitanti».