Avanza il cantiere e inizia a prendere forma la Strada Pendolo [FOTO]

Prosegue senza intoppi e di conseguenza inizia a prendere forma la "Strada Pendolo", il progetto sbloccato dall'amministrazione Masci che collegherà strada comunale piana con via Rio Sparto, nella zona ovest della città. L'obiettivo, ricorda l'assessore Albore Mascia, è quello di dare un nuovo tassello alla viabilità alternativa destinata a rivitalizzare quell'area limitrofa al centro.

Il tratto sul quale insiste ora il cantiere ha una lunghezza di 420 metri ed ha avuto un iter travagliato per gli espropri ricorda l'assessore:

"Abbiamo cercato di ottimizzare al massimo le procedure, in modo da superare gli ostacoli senza forzature, ma evitando lunghe pause, e questo ci consentirà in breve tempo di partire anche con un altro tratto. Abbiamo tutta l'intenzione di portare a conclusione una progettazione che nasce dai tempi in cui era sindaco di Pescara Carlo Pace. Ieri queste opere erano funzionali prevalentemente a un alleggerimento del traffico che attraversa la città, oggi costituiscono un elemento di riqualificazione complessiva di un'area che potrebbe diventare il cuore ultramoderno della città attraverso nuovi insediamenti commerciali, produttivi e residenziali".