Strada Parco, Giovani Democratici a Tua: "Folle riprendere lavori se opera è fallimentare"

“Siamo sconcertati dalla risposta che Tua ha inviato al consigliere regionale Antonio Blasioli in merito all’imminente ripresa dei lavori sulla Strada Parco. Tua afferma candidamente che non potranno essere risolte tutte le numerose criticità esistenti (pensiline fuori norma, barriere architettoniche insuperabili che precludono l'accesso ai portatori di disabilità, pista ciclabile e marciapiedi sconnessi e in più tratti non percorribili, criticità mai risolte per decenni) che gravano sul progetto. Si tratta di una dichiarazione gravissima”. E' quanto sostengono, con una nota, i Giovani Democratici dell'Area Metropolitana Pescara sul botta e risposta tra la Società unica di trasporto abruzzese e il consigliere regionale del Pd. “Perché spendere milioni di euro per lavori che non renderanno la Strada parco idonea ad ospitare mezzi pesanti? Quanto costeranno i lavori?

Dove sarà spostata la conduttura di gas metano presente sotto la Strada parco?”, si chiedono sarcasticamente i Giovani Democratici per i quali “l'obiettivo è evidente: dopo il disastro di viale Marconi, è chiaro che Masci vuole occupare e cancellare la Strada Parco, in attesa del pronunciamento del Tar sul famoso filobus, con bus elettrici che potrebbero passare altrove per distrarre l’opinione pubblica e offrire ai suoi elettori un contentino dai costi milionari e dal fallimento assicurato. Perché distruggere l'unico corridoio verde ciclopedonale di Pescara e Montesilvano, che, ricordiamo, è stato riqualificato, dopo il 1988, con fondi europei Fers per ospitare biciclette e pedoni, non mezzi di trasporto pesanti? I sindaci di Pescara e Montesilvano – concludono i Giovani Democratici -, la Regione e Tua si fermino, non ha senso portare avanti tale follia”.