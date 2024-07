Strada Parco, cade grosso ramo di pino sul bifilare di contatto. Il comitato: "Ora vigileremo sui tagli con attenzione"

Un grosso ramo di pino è caduto sul doppio bifilare aereo di contatto, appartenente al filare storico di 11 piante ad alto fusto a dimora, sul marciapiede lato mare della Strada parco, nel tratto compreso tra viale Antonio Sabucchi e via del Milite Ignoto. E’ quanto si legge sulla pagina facebook del comitato Strada parco bene comune. In particolare, il presidente Ivano Angiolelli ricorda quanto accaduto nell’estate 2022, quando vi sono stati dei «tagli dissennati alle radici di grosso calibro poste a ridosso del colletto degli alberi, (come da immagini allegate tratte nell’occasione). In questo modo sono state disattese in toto le prescrizioni impartite dall’ingegner Giuliano Rossi a marzo dello stesso anno, nell’indifferenza assoluta della struttura tecnica comunale interessata dal comitato in tempo utile per rimediare: al pari della Procura della Repubblica di Pescara, che ha ritenuto di utilizzare il registro degli atti non costituenti notizie di reato, consentendo il danneggiamento della zona critica dell’apparato radicale delle piante. I Carabinieri forestali di viale della Riviera, pure interessati nella circostanza, hanno riferito di non disporre di alcun potere di intervento nei confronti del patrimonio arboreo comunale».

Così, secondo il comitato, «Tua spa ha potuto operare liberamente senza alcun condizionamento. Per fortuna, il Consiglio di Stato ha confermato che gli alberi non potranno essere abbattuti. Anzi, l’appaltatore Colas Rail ha assunto l’impegno con il collegio giudicante per l’insediamento di 114 nuovi alberi ad alto fusto sul tracciato, a titolo compensativo dei danni al patrimonio arboreo pubblico, procurati dai lavori controversi del filobus». «Vigileremo con la consueta attenzione», conclude il comitato nella nota.