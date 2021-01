Strada dei Parchi risponde sul Recovery Plan: "I fondi vanno al commissario"

Strada dei Parchi risponde dopo le ultime polemiche sui fondi del Recovery Plan a lei destinati per gli interventi di messa in sicurezza sulle opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie). In un comunicato, la concessionaria di A24 e A25 precisa che le risorse "saranno messe a disposizione del commissario straordinario nominato qualche tempo fa dal governo, che si occupa di definire gli interventi straordinari per la messa in sicurezza sismica"

"Occorre ricordare - si legge nella nota - che Strada dei Parchi è priva dal 2013 del Pef (Piano Economico Finanziario), indispensabile per procedere agli investimenti per l'adeguamento antisismico delle autostrade A24 e A25 e degli altri indifferibili investimenti previsti dalla legge 228/2012 per un'infrastruttura dichiarata strategica a fini di Protezione Civile".

E ancora: "Per arrivare all'approvazione del nuovo Pef e sanare così un'annosa situazione di empasse - conclude il comunicato - nell'aprile del 2020 il consiglio di stato, cui la concessionaria si era rivolta, ha nominato un commissario ad hoc, che sta lavorando per definire e far approvare il documento, indispensabile per ogni programmazione di interventi e politiche di servizio".