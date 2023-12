Testa (FdI): "Strada dei Parchi riavrà la gestione delle autostrade A24 e A25 senza contenziosi con lo Stato"

Strada dei Parchi riavrà dal 1° gennaio 2024 la concessione delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25 e le verranno riconosciuti 500 milioni, divisi in egual misura nelle annualità 2023 e 2024, a patto che rinunci a tutti i giudizi pendenti. Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, elogia il dl Anticipi perché è proprio grazie a un suo emendamento se è stato “superato il contenzioso tra lo Stato e l'azienda italiana nel rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25”.

Poi Testa dichiara: "Come abruzzese non posso non esprimere soddisfazione per la risoluzione di una vicenda che mette a riparo gli oltre 1.300 dipendenti del gruppo Toto e che certifica, ancora una volta, la grande concretezza del governo Meloni nel decidere su argomentazioni importanti come la gestione di una rete autostradale fondamentale, non solo per la mia regione, ma per tutto il centro Italia". Ricordiamo che a Strada dei Parchi era stata tolta la gestione di A24 e A25 per riaffidarla all'Anas. Ora ci sarà questo nuovo passaggio di consegne.