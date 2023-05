“Stop embargo, basta sanzioni alla Siria”: spunta nella notte uno striscione di Casapound

Una frase breve ma eloquente: “Stop embargo, basta sanzioni alla Siria”. È questo il testo dello striscione affisso stanotte da Casapound in città, come è stato fatto d'altronde in tutta Italia. “Revocare le sanzioni alla Siria, infame strumento che affama la popolazione e blocca gli aiuti umanitari per una nazione già stremata da dodici anni di guerra contro il terrorismo internazionale e nuovamente ferita dal terremoto di febbraio”, afferma il movimento.



“Le sanzioni europee che la Siria subisce da dodici anni - spiega Cpi - sono un’enorme zavorra per gli aiuti umanitari, quanto mai necessari dopo il devastante terremoto che ha colpito la Siria settentrionale”. E ancora: “L’embargo provoca tutta una serie di problemi: logistici, economici e sanitari, tra scarsità di mezzi di trasporto, assenza di voli internazionali e difficoltà di accesso in Siria anche dal Libano per le organizzazioni umanitarie”, si legge nella nota di Casapound.



Ad essere colpita è “soprattutto la popolazione siriana - continua la nota - impoverita e vergognosamente umiliata (in barba a ogni diritto umano) anche dalle sanzioni della Ue, che durano dal 9 maggio 2011. Sanzioni commerciali e finanziarie, che soffocano la popolazione e impediscono la ricostruzione di una terra martoriata".



Poi Casapound conclude: “Questo embargo sta vessando un popolo che ha combattuto strenuamente, e continua a combattere, il terrorismo jihadista di tutto il mondo. Sussiste, oltretutto, una palese ingerenza estera negli affari interni di una Nazione sovrana e indipendente, in barba al diritto internazionale e a quelli stessi diritti umani che, l'Occidente e l’Unione europea in primis, affermano di considerare inalienabili”.