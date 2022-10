Stop alla distribuzione idrica, la sindaca di Spoltore Trulli chiede un incontro al Consorzio di Bonifica Centro

La sindaca di Spoltore Chiara Trulli sollecita i vertici del Consorzio di Bonifica Centro per avere un incontro in cui discutere della decisione di sospendere la distribuzione idrica fino alla fine dell'anno. Un'interruzione necessaria per consentire i lavori di manutenzione straordinaria da parte di Enel Green Power, ma che rischia di mettere in ginocchio tutto il settore agricolo del comprensorio, che comprende anche Alanno, Nocciano, Rosciano, Cepagatti, Pianella, Moscufo e Pescara. L'interruzione del servizio è iniziata la scorsa settimana, quando il canale di alimentazione dell'impianto irriguo Sinistra Pescara è stato messo in asciutta.

"Abbiamo chiesto un incontro urgente, di concerto con i colleghi, per stabilire una linea comune", ha spiegato la prima cittadina. "L'obiettivo è avere un quadro chiaro della situazione attuale e delle tempistiche previste, anche per discutere l'eventualità di un differimento dei lavori di manutenzione". Per questa ragione, la sindaca Trulli ha chiesto la presenza anche di un referente della Società Enel Green Power: "È possibile a mio avviso organizzare un unico incontro, aperto a tutti i sindaci dei Comuni interessati. Dobbiamo valutare insieme le conseguenze negative per gli imprenditori agricoli e come evitarle, anche alla luce dei costi sempre più alti delle utenze", conclude.