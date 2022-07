L'appello della consigliera regionale Stella (M5s): "Le Usca non vanno chiuse, l'emergenza Covid non è finita"

No alla chiusura delle Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale attivate dalla Regione per dare assistenza ai pazienti domiciliari positivi al Covid. A chiederlo la consigliera regionale del M5s Barbara Stella, che lancia un appello affinchè si trovi una soluzione alternativa immediata senza creare un vuoto importante nell'assistenza sanitaria:

"Le Usca nel corso della pandemia e fino ad oggi hanno svolto un’importante e fondamentale servizio di assistenza a domicilio dei pazienti affetti da Covid, di concerto con medici di famiglia e pediatri, evitando quanto più possibile di intasare gli ospedali. Oggi in piena estate e diversamente dallo scorso anno i contagi da Covid continuano ad essere una realtà ben presente, con livelli pari a quelli dello scorso dicembre, così come sono in aumento anche le ospedalizzazioni. Proprio per questo è importante che la Regioni acceleri e corra subito ai ripari attivando un servizio sulla scia dell’esperienza fornitaci dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Non possiamo attendere oltre o si corre il rischio di riportare i nuovi contagiati da Covid all’interno degli ospedali, andando ad ingolfare ulteriormente strutture che sappiamo bene essere già in sofferenza e aggravando ulteriormente il lavoro dei medici di medicina generale”.

La consigliera ricorda che i dati mostrano un aumento importante dei contagi, che preoccupano gli esperti, e dunque si faccia presto per tutelare i pazienti più fragili come gli oncologici, in quanto il Covid è ancora presente e non si può abbassare la guardia.