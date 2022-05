Stella (M5s) sulla carenza di medici nell'entroterra pescarese: "Inutili gli incentivi alla natalità se mancano i servizi fondamentali"

La consigliera regionale del M5s Barbara Stella interviene in merito al problema della carenza di medici di famiglia nell'entroterra pescarese, a seguito della notizia del pensionamento di un professionista che copriva comuni di Sant’Eufemia a Maiella, Caramanico Terme e Salle senza la sua sostituzione immediata. Un problema, quello della carenza di medici dovuto al turn over per i pensionamenti, che interessa fra l'altro gran parte del territorio provinciale. Secondo la Stella, è inutile promettere e concedere incentivi per la natalità se mancano i servizi di base in questi territori:

"Nelle piccole comunità montane la figura del medico di famiglia rappresenta un punto di riferimento fondamentale, soprattutto per i cittadini più anziani che spesso hanno difficoltà a spostarsi da un comune all’altro per poter usufruire del servizio. Gli incentivi economici per favorire le nascite o i trasferimenti di residenza nei comuni montani, come previsti da una recente legge regionale, sono interventi inutili se non si garantiscono in queste aree i servizi fondamentali, condizione indispensabile per impedire lo spopolamento di queste realtà e nel contempo garantire dignità ai cittadini che decidono di restare”.

La consigliera pentastellata conclude chiedendo di prevedere un incentivo economico per i medici di base che lavorano nei piccoli comuni, come chiesto dagli stessi sindaci, e per questo la Asl e l'assessore regionale devono attivarsi per risolvere il problema rapidamente:

"Il diritto alla salute è un diritto universale e la regione deve garantire a tutti i cittadini un accesso adeguato all’assistenza sanitaria”. Ricordiamo che l'assessore Nicoletta Verì proprio qualche giorno fa aveva annunciato l'avvio della fase struttoria e l’interpello dei medici che hanno partecipato alla procedura per la scelta dei posti a disposizione nei vari comuni scoperti.