L'attacco di Stella (M5s) sulla bonifica della discarica di Villa Carmine a Montesilvano: "Ritardi inaccettabili dalla Regione"

La consigliera regionale pentastellata interviene in merito ai tempi per l'avvio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica

Ritardo gravissimo e ingiustificabile da parte della Regione Abruzzo sulla bonifica della discarica di Villa Carmine a Montesilvano. A parlare è la consigliera regionale del M5s Barbara Stella che interviene sull'interrogazione presentata alla giunta Marsilio con risposta dell'assessore Campitelli, che non avrebbe fornito risposte adeguate con un'inerzia preoccupante sul barrieramento idraulico dei contaminanti come già indicato dall'Arta lo scorso 3 agosto in una relazione:

"Lo stesso vale anche per il progetto di bonifica della discarica che è in fortissimo ritardo. Pertanto se è vero che l’Arap, in qualità di ente attuatore, lo sta predisponendo come affermato dall’assessore Campitelli, questo è sicuramente il momento di accelerare e vigilare sui tempi di attuazione di tutte le attività necessarie. La mancata predisposizione dello stesso blocca, di fatto, la possibilità di reperire ulteriori fondi in vista anche del Pnrr. I 10 milioni di euro presenti nel Masterplan sappiamo non essere sufficienti per gli interventi sia per questa discarica, che si trova nel Sir di Montesilvano, ma anche per il Sir di Chieti Scalo”.

Secondo la Stella, si tratta solo dell'ultimo di una serie di esempi di inerzia ed inefficienza generalizzata di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al governo regionale, con un continuo scaricabarile anche per la questione della discarica di Villa Carmine.

“È necessario mettere in campo soluzioni definitive in modo da interdire l’ingresso alla strada che costeggia il fiume Saline, oggetto ripetuto di abbandono di rifiuti anche pericolosi. Il rimpallo di responsabilità tra Regione e Comune non è più accettabile; gli enti coinvolti trovino una soluzione insieme, che sia definitiva e la più efficace possibile. Io non farò un passo indietro finché non verrà tutelato l’ambiente e la salute dei cittadini, e continuerò a tenere alta l'attenzione sul caso"