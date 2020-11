La consigliera Stella sui contributi per gli affitti degli studenti fuori sede: "Dalla Regione solo restrizioni e nessun bando"

Dopo oltre cinque mesi anche gli studenti universitari fuori sede aspettano ancora i contributi del decreto "Cura Abruzzo 2" per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 come ristoro per gli affitti durante il periodo del lockdown. Lo ha fatto sapere la consigliera regionale del M5s Stella, che chiede un intervento immediato alla Regione, considerando che non ancora è stato ufficializzato un bando specifico.

L'unico atto prodotto dalla giunta, prosegue la Stella, è quello relativo ad un'ulteriore criterio restrittivo, ovvero l'esclusione dei fuori corso, che di fatto ha ridotto ancora la platea di studenti che avrebbero potuto accedere al contributo, ed accusa l'esecutivo regionale di fare solo promesse ai cittadini senza mantenerle.

Ripeto nuovamente che sono tantissimi i fuori sede nella condizione di essere fuori corso non per scelta o per scarsa propensione allo studio, ma perché spesso si ritrovano a essere anche lavoratori stagionali e saltuari nei bar, nei pub o nelle pizzerie, proprio per aiutare la propria famiglia a sostenere le spese di affitto e le tasse universitarie”.

La consigliera Stella conclude ricordando che molte associazioni universitarie di studenti hanno chiesto di estendere il contributo ai fuori corso oltre il primo anno, e per questo chiede alla giunta una rettifica di quanto deliberato a fine agosto, e soprattutto pubblicando il bando per la misura considerando che la nuova impennata di contagi sta ulteriormente mettendo a dura prova gli studenti e le loro famiglie.