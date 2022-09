Stella (M5s) sulle borse di studio universitarie: "Giunta Marsilio trova i fondi ma è in forte ritardo"

Anche quest'anno i fondi per le borse di studio degli studenti universitari sono stati stanziati in grosso ritardo. A dirlo la consigliera regionale del M5s Barbara Stella che da mesi sollecitava la giunta Marsilio ad adoperarsi affinchè questo problema venisse risolto, considerando i disagi per studenti e famiglie che hanno diritto al contributo. Ora la copertura è stata garantita solo durante il consiglio regionale di ieri 27 settembre:

"Sono anni che mi batto al fianco degli studenti affinchè la Regione Abruzzo eroghi le borse di studio universitarie in tempi congrui, eppure anche quest’anno la giunta di centrodestra ha accumulato ritardi. Siamo oramai a settembre, quando un nuovo anno accademico è ormai già cominciato, eppure solo ieri nel corso del Consiglio regionale è stata data copertura finanziaria a tutte le borse di studio relative allo scorso anno. La giunta a guida Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega continua da anni a considerare questi contributi come fossero un rimborso spese che le famiglie devono anticipare. In realtà la borsa di studio universitaria è un diritto sancito dalla nostra Costituzione che permette ai nostri ragazzi, sulla base del reddito e del merito, di poter proseguire gli studi con serenità; ed oggi, in un clima di grave crisi economica che già mette a dura prova le famiglie dei nostri studenti, è ancora più importante che ricevano quelle somme per tempo debito o molti di loro potrebbero essere costretti a dover rinunciare agli studi. Sono intervenuta più volte per denunciare questa situazione che purtroppo continua a ripetersi ogni anno”.

Ora, si augura la Stella, i fondi dovranno essere erogati rapidamente agli studenti senza altri intoppi e ritardi, considerando che il nuovo anno accademico 2022/2023 è già avviato auspicando che gli aventi diritto non dovranno attendere un anno o più per i fondi.

"Quanto accaduto in questi anni di certo non può essere considerato un bel biglietto da visita per i nostri Atenei e per questo invito la giunta regionale a fare tutto il possibile affinchè, nel prossimo anno, si possano erogare tutte le borse di studio nei tempi adeguati”.