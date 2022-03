La denuncia della consigliera Stella (M5s): "Per la bonifica della discarica di Villa Carmine ancora tutto fermo"

Situazione di stallo inaccettabile per la bonifica della discarica di Villa Carmine, dove non sono ancora partiti i lavori previsti da tempo. Lo ha detto la consigliera regionale del M5s Barbara Stella, che torna sulla questione del sito inquinato di Montesilvano, dove si è ancora in attesa del progetto definitivo di bonifica senza però intervenire intanto per contenere la diffusione dei contaminanti all'esterno della discarica.

"Per quale motivo continua questa situazione di stallo? È una domanda alla quale la regione avrebbe potuto rispondere ieri nella commissione di vigilanza sul tema, richiesta dai consiglieri di opposizione del comune di Montesilvano, ma purtroppo nessun rappresentante regionale si è presentato. Il progetto di bonifica è propedeutico anche al reperimento di ulteriori risorse necessarie alla bonifica, così come affermato dall’assessore Campitelli in risposta alla mia interpellanza regionale nello scorso ottobre. Ricordo che la regione si è formalmente impegnata a reperire altri fondi per il SIR Saline-Alento, dove insiste la discarica di Villa Carmine, approvando quasi un anno fa una risoluzione da me proposta sul tema e votata all’unanimità”.

La consigliera ha aggiunto che i primi interventi urgenti a Villa Carmine devono partire appena possibile e la Regione dovrà rispondere a tutti i livelli istituzionali, dei ritardi accumulati diventati inaccettabili. La Stella era già intervenuta per un sollecito alla Regione lo scorso mese di ottobre.