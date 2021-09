Stefano Burrani è il nuovo assessore della giunta di Spoltore, sostituisce il dimissionario Cacciatore

È Stefano Burrani il nuovo assessore della giunta comunale di Spoltore.

Prende il posto del dimissionario Carlo Cacciatore che aveva rinunciato all'incarico la settimana scorsa.

Burrani ha invece accettato l'incarico questa mattina, lunedì 20 settembre, e dunque deve lasciare il ruolo di consigliere comunale.

«Desidero innanzitutto ringraziare il mio predecessore, Carlo Cacciatore», riferisce il neo assessore, «che era mio compagno di lista nel 2017 ed ha ottenuto risultati innegabili. Capisco le ragioni che l'hanno spinto, con un mandato ormai agli sgoccioli, a concentrarsi su altri impegni: ha creato così anche per me l'opportunità di provare questa responsabilità e vivere più da vicino l'esperienza amministrativa». A Burrani sono state assegnate queste deleghe: Protezione Civile (che mantiene dal suo precedente ruolo di consigliere) Politiche della casa, ex Onpi, e Servizi di pubblica utilità. Le politiche sociali, ultima delega rimasta scoperta dopo le dimissioni di Cacciatore, andranno invece all'assessore già in carica Roberta Rullo.

Sono questioni impegnative», afferma Burrani, «specialmente il questo periodo che possiamo considerare, è la speranza di tutti, post-pandemico. Ho già parlato a lungo con il primo cittadino, c'è unità di intenti e massima condivisione del percorso fatto finora».

«Sono felice che Stefano Burrani abbia deciso di accettare l'incarico», dichiara il primo cittadino, «non è mai facile subentrare a partita in corso, è ancora più difficile farlo nei minuti finali e incidere. Ma sono sicuro che Stefano ci riuscirà. Manca un solo anno di mandato, tuttavia ci aspetta ancora molto lavoro: mi è stato molto vicino durante la fase emergenziale e, anche per la sua esperienza lavorativa e di vita, è abituato a lavorare sotto pressione. Eletto nella stessa lista di Cacciatore, sono sicuro di aver fatto anche politicamente la scelta più naturale».