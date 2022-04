Stefania Pezzopane fa il tifo per Yelfri: "Forza, siamo tutti con te!"

La parlamentare abruzzese del Partito Democratico Stefania Pezzopane commenta con gioia le ultime notizie sullo stato di salute di Yelfri Guzman, dopo il bollettino diramato ieri dalla Asl che parla di condizioni stabili per il giovane cuoco.

Ecco le parole pubblicate stamattina dalla Pezzopane sul suo profilo Facebook, in cui si rallegra per le novità, decisamente positive, di queste ore: "Yelfri, il ragazzo dominicano di 23 anni, vittima sul lavoro dell’assurda aggressione a Pescara, si è svegliato ed ha parlato con la mamma. Una bella notizia. Forza Yelfri, siamo tutti con te!", conclude l'esponente Dem, ex presidente della Provincia dell'Aquila, che posta anche una foto sorridente del ragazzo.