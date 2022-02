Stefania Pezzopane si è negativizzata: "E pure il Covid lo abbiamo sistemato!"

Dopo nove giorni dal suo annuncio, la parlamentare abruzzese del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, ha fatto sapere di aver sconfitto il coronavirus. Queste le sue poche parole pubblicate oggi, 14 febbraio, sui social:

"Negativa! E pure il Covid… lo abbiamo sistemato!".

Dunque anche l'ex presidente della Provincia dell'Aquila si è negativizzata e, di conseguenza, potrà trascorrere una serena festa degli innamorati con il suo fidanzato, Simone Coccia Colaiuta: "L’amore è soltanto amore. Non è né grande né piccolo, colorato o in bianco e nero, è libero e non puoi sottometterlo al destino o al pregiudizio. L’amore è soltanto amore. Buon San Valentino, chiunque voi amiate", ha scritto Pezzopane sul suo profilo Facebook.

Era lo scorso 5 febbraio quando l'esponente Dem faceva sapere di aver contratto il Covid 19, dicendosi "sempre positiva nella vita, ma mai così positiva come oggi. Eh, sì, il malefico virus mi ha colpita. Con sintomi e fastidi. Seguo le indicazioni dei nostri eccellenti medici. E da casa continuo a lavorare per le cose giuste. Vi voglio bene!". Adesso, per fortuna, l'incubo per lei è ormai alle spalle e il peggio sembra essere passato.