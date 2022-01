Anche davanti alla stazione di Pescara la protesta di Casapound: "Un Governo di inetti, Draghi vattene"

Casapound esprime in tutta Italia il suo dissenso verso il Governo Draghi con una serie di striscioni e sit in vicino alle stazioni ferroviarie. A Pescara, i militanti hanno esposto la scritta vicino alla stazione centrale, con lo striscione che riportava la frase "Confini cancellati, italiani confinati. Draghi vattene" e si sono posizionati nel piazzale dell'area di risulta con bandiere del movimento politico e maschere tricolore. Un messaggio forte, spiega il portavoce, destinato all'attuale esecutivo:

“Anche nei giorni scorsi abbiamo visto un governo che, invece di prendersi le responsabilità di una gestione fallimentare dell'emergenza sanitaria, scarica tutto sulla cittadinanza, additando i “no-vax” come causa principale dei mali del Paese è un gioco pericoloso, tutto incentrato sul trovare un capro espiatorio di comodo: prima erano i runner, poi le mamme con i figli ai parchi giochi, i giovani e ora chi legittimamente sceglie di non vaccinarsi o di non aderire alle limitazioni imposte col green pass. Se questo governo non è in grado di affrontare la crisi, sanitaria, sociale ed economica, si dimetta. Questo governo non è degno di rappresentare questa Nazione e, tanto meno, di guidarla. Non è accettabile procedere a tentativi dopo due anni dallo scoppio dell'emergenza e tanto meno è accettabile giustificare i propri fallimenti addossandoli ai cittadini, con vere e proprie menzogne, smentite dai dati sanitari, ripetute durante le conferenze stampa. Draghi si dimetta e con lui tutti coloro che colpevolmente stanno tacendo di fronte alla criminalizzazione del cittadino”.