La stazione ferroviaria di Popoli Terme diventa centro servizi sanitari con anche il centro antiviolenza [FOTO]

Prende forma la “nuova” stazione di Popoli Terme che diventerà un “hub del territorio” grazie alla collaborazione tra Rfi (Rete ferroviaria italiana) e la struttura commissariale. L'unica stazione abruzzese all'interno del progetto che sta pian piano trasformando i locali in un riferimento territoriale grazie alla realizzazione di un punto vaccinale e screening per medici di Medicina generale e servizio igiene, nonché di uno sportello dedicato alla telemedicina, consegna prenotazione farmaci, vaccinazione e tamponi su prenotazione, elettrocardiogramma, holter cardiaco-pressorio legato anche ad attività sportive e punto di ascolto con psicologi e centro antiviolenza.

A fare il punto è stato il sindaco durante un sopralluogo fatto insieme alla struttura commissariale e Rfi è stato il sindaco Dino Santoro con l'esito riferito con un post pubblicato sulla pagina social del Comune. Comune che nell'ambito del progetto metterà a disposizione nuovi stalli per biciclette elettriche su una porzione della banchina ferroviaria lato Sulmona. Si sta definendo anche lo spostamento della recinzione al fine di consentire al Comune di poter entrare in possesso di una porzione dell’area dell’ex scalo merci, per ampliare l’offerta dell’area relativa a parcheggi in una zona altamente frequentata.

“Questo intervento – si legge nel post - insieme a quello di riqualificazione di via Buozzi, previsto dall’amministrazione, cambierà totalmente volto all’ingresso, tramite treno, nel Comune di Popoli Terme e all’intera viabilità locale”. Tra le cinque stazioni prese in riferimento e cioè Antrodoco, Matelica, Popoli Terme, Spoleto, Urbisaglia, quella di Popoli Terme sarà quella che fungerà da “progetto pilota”.