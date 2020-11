Stati generali del M5S, anche la pescarese Erika Alessandrini rappresenterà l’Abruzzo

L'evento, molto importante per il futuro del Movimento, si terrà esclusivamente on line - nel rispetto del Dpcm - i prossimi 14 e 15 novembre e sarà articolato in vari momenti di confronto tra gli iscritti al partito di Beppe Grillo