Presentato lo sportello unico per la disabilità del Comune di Pescara: sarà attivo dal primo gennaio

L'assessore Di Nisio, assieme al sindaco Masci, ha presentato questa mattina lo sportello unico della disabilità del Comune di Pescara. Lo sportello sarà attivo dal primo gennio e prevede due aperture pomeridiane in questa fase (dalle 14,30 alle 17) il martedì e giovedì pomeriggio. L'assessore ha evidenziato l'importanza di questo nuovo servizio, considerando che ieri 3 dicembre è stata celebrata la giornata internazionale della disabilità aggiungendo che in questi mesi è stato dedicato tanto tempo a progetto che le ha permesso di imparare molto. Sarà gestito dall'associazione Sport Abruzzo 21 Odv e coinvolgerà i volontari del Consorzio “Pescara al centro”.

Si potrà accedere allo Sportello comunale unico per la disabilità per acquisire informazioni e per la gestione di pratiche burocratiche, per avere informazioni su eventuali benefici in materia fiscale e, più in generale, sui servizi che possano favorire una piena integrazione sociale delle persone affette da disabilità.

Marco Canale del consorzio "Pescara al centro":

Per noi è un onore esserci. Non è certamente il primo caso di collaborazione con il Comune e con il professor Visini. Come commercianti ci siamo e ci saremo sempre quando si tratta di affiancare e sostenere iniziative a favore delle persone con disabilità. Ringrazio quindi di nuovo l’assessore Di Nisio e la Sport Abruzzo 21 Odv per aveci coinvolto

Per il sindaco Masci si tratta di una conquista che permette di combattere le marginalità, offrendo alle persone con più difficoltà un inserimento nel mondo del lavoro, oltre a tutti gli aspetti sociali, sanitari ed economici che daranno un contatto diretto fra i disabili e il Comune:

Noi abbiamo la fortuna di avere una rete diffusa di associazioni che rappresentano a tutti gli effetti una rete di protezione sociale che ha pochi eguali in Italia e di cui, come sindaco, sono molto orgoglioso

