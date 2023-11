A Spoltore la scuola Del Nunzio si tinge di blu per l'Unicef

Anche il Comune di Spoltore ha aderito all'iniziativa "Go Blue" promossa da Unicef Italia e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per tenere alta l'attenzione e la sensibilità sulla qualità della vita dei bambini. Lunedì 20 novembre in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia ha infatti illuminato di blu l'edificio scolastico della scuola primaria Balbino Del Nunzio, in via Di Marzio, come simbolo della città da illuminare di blu, a partire dalle 17.30.

"Ricorre il 34° anniversario dall’approvazione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La convenzione è il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo ed è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. " Presenti all'accensione delle luci il sindaco Chiara Trulli, gli assessori Nada Di Giandomenico, Francesca Sborgia, i consiglieri Lucio Matricciani, Angela Scurti e Marzia Damiani, la referente locale dell'Unicef Simona Novacco, il referente del Kiwanis Club medio adriatico Abruzzo Giuseppe De Michele.