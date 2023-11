Inaugurato a Spoltore il presidio con il defibrillatore all'ingresso del municipio

Inaugurato martedì 31 ottobre a Spoltore il presidio con defibrillatore all'ingresso del municipio, donato dall'associazione Igea Onlus nella persona di Luciano Fattori, presente all’inaugurazione. A seguito del taglio del nastro da parte del sindaco Chiara Trulli, alla presenza della consigliere Marzia Damiani, del direttore Suem 118 Aurelio Soldano, del coordinatore 118 Enrico Di Sigismondo e del responsabile Croce Rossa locale Pierluigi Parisi, sono stati inoltre consegnati gli attestati ai cittadini che hanno partecipato ai primi corsi per l’utilizzo del defibrillatore stesso, che proseguiranno anche nelle prossime settimane: le date verranno rese note sui canali social del Comune. Il sindaco ha commentato:

“È molto importante per tutta la nostra cittadinanza avere a disposizione questo defibrillatore, che può aiutare a salvare delle vite umane. Ed è fondamentale la formazione, che permette di sapere quando e come usarlo. Siamo molto contenti della risposta dei nostri cittadini, in particolare delle associazioni culturali e sportive per le quali è ancora più importante avere al proprio interno personale in grado di utilizzarlo. Ringrazio la consigliera con delega alla sanità Marzia Damiani per il preziosissimo lavoro che continua a portare avanti”.

La consigliera Damiani:

“Avere a disposizione un defibrillatore per i nostri concittadini è di fondamentale importanza. Perché come sappiamo in caso di arresto cardiaco la possibilità di sopravvivenza è sostanzialmente legata alla rapidità del soccorso e all’uso del defibrillatore. Ringrazio il dott.Aurelio Soldano, direttore Suem 118 ed Enrico Di Sigismondo coordinatore del 118, che hanno dato disponibilità alla formazione di primo soccorso e uso del defibrillatore dei nostri cittadini. Il nostro obiettivo è quello di fornire il nostro territorio di sempre più Dae, e di formare ancora tanti cittadini al loro uso per rendere la nostra città il più possibile cardioprotetta come da volontà dell’amministrazione tutta”.