Spoltore e Montesilvano approvano lo statuto della "Nuova Pescara", l'assise del capoluogo invece prende tempo

Arriva il voto favorevole allo statuto della Nuova Pescara da parte dei consigli comunali di Spoltore e Montesilvano. Entrambi i consigli infatti, come già previsto da tempo, hanno detto sì al documento che stabilisce l'organigramma, il funzionamento della macchina amministrativa e politica della città che nasce dalla fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il consiglio comunale di Pescara, invece, ha deciso di non rispettare il termine del 31 dicembre fissato dalla norma per l'approvazione ed anzi intende rimandare la discussione dopo l'elezione della nuova amministrazione comunale, dunque almeno dopo il mese di giugno del 2024 quando ci saranno le consultazioni comunali.

Per quanto riguarda Montesilvano, voto all'unanimità che soddisfa il presidente del consiglio Ernesto De Vincentiis:

"Come previsto è arrivato un voto compatto dal consiglio di Montesilvano rispettando i tempi previsti, e anche Spoltore ha votato a favore dello statuto. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto dopo il lungo e impegnativo lavoro di mediazione interna ma soprattutto di mediazione con gli altri due consigli comunali. Era fondamentale rispettare i tempi del 31 dicembre: per quanto riguarda Pescara, noi siamo aperti al dialogo per arrivare anche a delle modifiche sui punti dove si può ancora agire, aspettiamo di conoscere quale sarà la decisione del consiglio comunale del capoluogo per capire quale sarà l'indirizzo dato. È importante avere uno statuto chiaro, snello e soprattutto efficiente per garantire la massima operatività per la macchina burocratica e amministrativa ma soprattutto per i cittadini della nuova realtà". Il consiglio comunale di Spoltore invece ha approvato lo statuto non all'unanimità ma con 12 voti a favore e 4 astenuti del centrodestra.

La città, come previsto dallo statuto, si chiamerà "Nuova Pescara. Sono dunque, almeno per ora, confermati i quattro municipi: Castellamare, Porta Nuova, Spoltore e Montesilvano. Tutti i municipi avranno 16 consiglieri comunali tranne Spoltore che ne avrà 12. Ogni municipio avrà al massimo 4 assessori con la possibilità di nominarne due esterni. Oltre al sindaco e alla giunta della Nuova Pescara ci sarà anche il consiglio comunale unico superiore ai quattro consiglio dei rispettivi municipi.