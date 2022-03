Spoltore, il presidente Matricciani sulla Nuova Pescara: "Il dibattito sta andando nella giusta direzione"

Il presidente del consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, interviene nel dibattito riguardante la Nuova Pescara, a seguito delle dichiarazioni degli ultimi giorni rilasciate dal senatore Luciano D'Alfonso e dal presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Matricciani esprime soddisfazione per quanto dichiarato dai due esponenti politici, parlando della giusta strada per costruire la fusione fra Montesilvano, Pescara e Spoltore.

"D'Alfonso ha perfettamente ragione quando dice che non è importante la data di arrivo, ma piuttosto iniziare a lavorare. Siamo partiti male iniziando da un referendum che personalmente ho sempre considerato un errore, e non solo perché ha visto vincere i sì alla fusione: abbiamo chiesto ai cittadini di votare seguendo un sentimento, l'idea di appartenere a un'unica città, mentre bisognava chiedere loro un parere su un progetto concreto. Per questo motivo non bisogna vedere il rinvio al 2027 come una sconfitta della politica, anche perché nulla impedirebbe di anticipare quella scadenza nel caso in cui ci dovessero essere le condizioni".

Sul fronte della questione delle risorse economiche necessarie per avviare la macchina amministrativa e istituzionale, Matricciani ricorda che le norme attuali prevedono trasferimenti extra di massimo due milioni di euro l'anno, ma se davvero come ha annunciato D'Alfonso diventeranno prima cinque e poi dieci, la Nuova Pescara riceverà quasi 100 milioni di euro in dieci anni invece di 20:

"Si andrebbe a raggiungere proprio la somma che era stata promessa, perché lo prevedevano norme dell'epoca, ai cittadini quando hanno votato per il sì alla fusione". Per il presidente infine occorre nuova nuova cornice normativa per la fusione, come chiesto da De Martinis che ha parlato di un tavolo intercomunale e di una nuova legge regionale:

"In particolare penso alle norme di salvaguardia che consentano di correggere, a dieci anni dalla fusione, eventuali criticità".