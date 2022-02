Spoltore, il presidente Matricciani sulle dimissioni della consigliera Paris: "Polemica pretestuosa"

Il presidente del consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, interviene in merito alla questione delle dimissioni della consigliera Antonella Paris, capogruppo della Lega, che qualche giorno fa ha annunciato la decisione in quanto non potrà accedere alle sedute in presenza dell'assise comunale come previsto dalle ultime disposizioni nazionali anti Covid. La consigliera non è infatti vaccinata. Secondo Matricciani, la Paris avrebbe cercato solo una vetrina mediatica:

"Ha deciso di sottoporre i suoi dubbi direttamente alla stampa. Abbiamo già adottato tra le nostre regole la possibilità di una convocazione mista, in presenza per alcuni consiglieri e da remoto per altri, dunque non c'è nessun ostacolo alla partecipazione di consiglieri senza green pass rafforzato che possono continuare tranquillamente ad intervenire da casa. La polemica sul provvedimento del governo, che peraltro andrebbe analizzato con più attenzione, è del tutto pretestuosa e nasce dalla voglia di visibilità di Paris: d'altra parte la campagna elettorale è alle porte e la propria foto su giornali e social è sempre d'aiuto. Oppure il consigliere non ha più voglia di lavorare per la sua città e ha deciso di approfittare di questo pretesto per lasciare il suo incarico: in entrambi i casi mi rammarico, perché mi aspettavo da lei una più alta considerazione del consiglio comunale".

La consigliera, annunciando la decisione, aveva fatto sapere di non condividere il principio stabilito dalle attuali norme sul green pass rafforzato che, lo ricordiamo, viene assegnato esclusivamente a chi è vaccinato contro il Covid è è guarito dall'infezione.