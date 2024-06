A Spoltore partono i lavori di manutenzione straordinaria in via Italia

Il sindaco Chiara Trulli annuncia i lavori programmati dalla Provincia di Pescara per la manutenzione straordinaria della 16bis: interesseranno il territorio di Spoltore, in via Italia, nella giornata di venerdì 28 giugno, a partire dalle 21.00 per concludersi alle 6.00 di sabato 29 giugno.

In particolare l'intervento partirà dalla rotatoria che smista il traffico verso la motorizzazione civile fino all'intersezione con viale Abruzzo e via Nuoro, passando per l'incrocio con viale Europa, davanti alla Farmacia Sebastiani.

«Questa settimana», spiega il sindaco Chiara Trulli, «saranno eseguite opere importantissime di fresatura, posa in opera di asfalto e segnaletica. Gli operai lavoreranno nella notte: la strada, circa 1 km e mezzo, sarà chiusa alla circolazione sia pedonale sia carrabile».

Nel dettaglio saranno cantierizzate: strada della SR 16 bis nel tratto compreso dal Km. 0+000 (incrocio SR 16 bis – Via Nuoro e Viale Abruzzo) al km. 1+100 (rotonda tra via Italia con via Francia). Prosegue il sindaco: «si tratta di lavori che da tempo vengono richiesti, fondamentali per garantire decoro e sicurezza in una delle zone più trafficate non solo di Spoltore, ma di tutta l'area metropolitana: sulla direzione insiste infatti anche parte del traffico verso l'Arca e l'ospedale civile di Pescara. Sono presenti, poi, diverse altre attività».