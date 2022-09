Spoltore, la consigliera Zona entra in consiglio dopo le dimissioni di Anzoletti: sarà anche capogruppo di "inComune"

Da lunedì 26 settembre è entrata in consiglio comunale a Spoltore la consigliera Giulia Zona, per la minoranza e come capogruppo del gruppo consiliare "inComune" dopo le dimissioni del consigliere Anzoletti ufficializzate nei giorni scorsi. La consigliera si è detta onorata per il ruolo assunto, consapevole della grande responsabilità verso gli elettorio e tutta la cittadinanza di Spoltore:

"Intraprendo questo compito con grande passione, determinazione e spirito di sacrificio, riconfermando la disponibilità, l'impegno, la serietà promessi in campagna elettorale. Come nel lavoro e nella vita in generale, sono avvezza a perseguire solo obiettivi e propositi realizzabili. La promessa che faccio a ciascuno di voi è che mi impegnerò con attenzione e rispetto, in ascolto delle varie esigenze e mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per il bene di tutta la collettività. Il momento storico che vive la nostra città è di particolare importanza e, insieme a tutto il gruppo civico che mi sostiene e accompagna in questo importante percorso, saremo custodi delle nostre ricchezze e sentinelle attente a vigilare sul processo di fusione in atto".