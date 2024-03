A Spoltore la giornata dedicata alle donne all'insegna della poesia, delle letture e della riflessione

A Spoltore in occasione della festa della donna l'8 marzo l'università della terza età, assieme al Comune e alle associazioni La Centenaria e Pensiero Divergente, organizza un evento che racconterà i molti modi di essere donna oggi e nel passato.

L'appuntamento è in sala consiliare, dalle 16 alle 18: interverranno il sindaco Chiara Trulli, l'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico, l'assessore alle pari opportunità Francesca Sborgia, la professoressa Nunzia Macciocca che, nell'ambito dei corsi Ute, parlerà di "donna e poesia". Al centro della lezione Alda Merini, Ipazia, Dacia Maraini, Grazia Deledda, Franca Viola, Shamisia Hassani, Artemisia Gentileschi, Emily Dickinson, le donne della Resistenza. L'assessore Sborgia: "Sarà l'occasione per un momento di riflessione sul valore della donna e sul ruolo positivo che ha nella società".

La lezione della professoressa Macciocca sarà integrata dai contributi fotografici, video e audio a cura di della coordinatrice dell'Ute, Claudia Della Penna, di Andrea Morelli della Centenaria e di Antonio De Leonardis (Il Pensiero Divergente). Il sindaco Trulli:

"Ringrazio le associazioni e tutti quelli che con il loro impegno stanno rendendo possibile questa celebrazione della donna, in tutte le sue sfaccettature e qualità. Parlare in positivo delle donne è la risposta migliore alla spirale della violenza che troppo spesso di forma all'interno delle comunità, delle famiglie o della coppia, come inquietanti fatti di cronaca ci ricordano troppo spesso". L'assessore Di Giandomenico promette sorprese in un pomeriggio dove "non mancheranno emozioni e anche scambi di cordiale generosità e gentilezza, in un momento storico in cui appare diverso e trasgressivo il gesto di rispetto dell'altro, prima ancora del rispetto per la donna".