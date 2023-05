A Spoltore la nuova coordinatrice comunale dell'Udc è Patrizia Di Michele

Patrizia Di Michele, 61 anni, è la nuova coordinatrice comunale dell'Udc di Spoltore. La nomina è in linea con le direttive dell'esecutivo regionale guidato dal segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio per valorizzare Spoltore e l'impegno dei candidati che alle ultime comunali avevano consentito la presentazione della lista e del programma dello scudo crociato.

Segretaria d'azienda impiegata in un noto studio legale pescarese, recentemente nominata coordinatrice cittadina con l'obiettivo di riorganizzare le fila dei moderati, dagli ex amministratori defilati dalla politica attiva ai giovani che vi si accostano per la prima volta. La Di Michele ha dichiarato:

“Ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida come lo scorso anno avevo accettato la mia prima candidatura grata per la fiducia accordatami e onorata della responsabilità affidatami. C'è tanto da fare e la fase storica che viviamo non ci agevola, ma con la partecipazione e le idee dei nostri iscritti ci proporremo come valido supporto per la coalizione di centrodestra e pungolo costruttivo per l'attuale amministrazione comunale, con l'obiettivo di tornare a incidere nell'orientamento delle scelte politiche della cittadinanza”.

Il coordinatore provinciale Andrea Colalongo:

Una scelta libera e forte degli amici di Spoltore, ispirata a criteri di competenza e di merito e proiettata alla apertura del partito all'associazionismo e all'impegno civile, in linea con i valori del popolarismo europeo”.