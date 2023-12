Spoltore ottiene il contributo ministeriale per entrare nel programma "Mangiaplastica"

Anche Spoltore parteciperà al progetto ministeriale "Programma Mangiaplastica". Lo ha reso noto l'amministrazione comunale annunciando l'assegnazione del contributo voluto in via sperimentale dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di ridurre i rifiuti di plastica.

In concreto il decreto "Mangiaplastica" (con una dotazione complessiva pari a 27 milioni di euro, incrementata per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024) porterà nei comuni italiani una serie di macchine automatiche dove conferire le bottiglie in plastica PET, sul modello analogo adottato da alcune attività commerciali a fini promozionali e in alcuni centri storici.



La Direzione generale economia circolare ha deciso che il progetto presentato da Spoltore è ammesso alle agevolazioni ed ha stanziato la prima rata, pari al 30% del costo complessivo del progetto finanziato. Il ministero provvederà all’erogazione del suddetto acconto nei primi mesi del 2024, "intendendo concedere" spiega il direttore generale Silvia Grandi "ai Comuni beneficiari un arco temporale ampio per avviare la procedura di affidamento dell’eco-compattatore".

Dalla data di erogazione dell’anticipo del contributo, infatti, decorrerà il termine perentorio di 180 gg entro il quale deve essere aggiudicata la fornitura. L'assessore Stefano Burrani:

"A Spoltore in ogni caso la scelta è già cosa fatta. La macchina di cui ci doteremo è munita di un monitor 55 pollici, 6 sensori per la lettura del codice a barre a 360°, verifica del peso, telecamera 3D per il riconoscimento degli imballi, comandi vocali come misura anti Covid. Resta ancora da decidere dove sarà installato l'eco compattatore, in un luogo che sarà comunque presidiato dalla videosorveglianza comunale oltre che dalle telecamere installate sul dispositivo. Tra le sue caratteristiche anche la gestione da remoto, la registrazione dei conferimenti e l'elaborazione di statistiche sul riciclo."

Il sindaco Chiara Trulli:

"Siamo felici di aver ottenuto questo finanziamento. "Ci permette di installare un macchinario che anche visivamente, tra le nostre strade, mostrerà la vicinanza di Spoltore alle tematiche ambientali".