A Spoltore arriva la connessione Wifi4eu: le zone dove navigare gratis

Attivata a Spoltore la rete Wifi4eu. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale ricordando che il progetto, che prevede la rete internet gratuita in diverse zone e aree pubbliche della città, è stato finanziato con fondi europei.

Adesso il servizio è effettivamente in funzione: le aree Wifi4eu nel territorio di Spoltore sono il Belvedere Giulio Gaist e la biblioteca comunale, piazza Unione Europea, il parco di Santa Teresa in piazza Marino Di Resta, il parco di Villa Raspa in via Parigi, l'area con la casetta nel Parco di Villa Acerbo a Caprara. Il sindaco Chiara Trulli ha spiegato che le aree scelte sono strategiche e coprono luoghi di svago e studio:

"In piazza Unione Europea, la presenza del Wifi tornerà utile quando sfrutteremo lo spazio per eventi. Ci sono poi i parchi più importanti della città, compreso lo spazio circostante la casetta nel Parco di Caprara che nasce proprio come luogo per una gita fuori porta. L'iniziativa WiFi4Eu è stata realizzata in modo equilibrato dal punto di vista geografico per fare in modo che sia i residenti sia i visitatori di migliaia di comunità locali in tutta l'ue possano beneficiare di connessioni ad alta velocità. Il progetto ha finanziato l’attrezzatura e i costi di installazione dei punti di accesso a Internet, mentre il Comune pagherà la connettività e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni, oltre a tutti i costi relativi alle procedure burocratiche e di appalto. Tra gli obiettivi della Commissione Europea, che ha deciso il finanziamento, incoraggiare le autorità locali a sviluppare e promuovere servizi digitali nei settori dell’amministrazione online, della telemedicina e del turismo elettronico, anche attraverso l'attivazione di apposite app."

Il sindaco ha aggiunto che si tratta di una importante soddisfazione aver concluso il progetto, dimostrando l'efficienza degli uffici nell'intercettare ed utilizzare risorse pubbliche:

"Voglio poi ricordare che questo progetto è stato avviato dalla precedente amministrazione Luciano Di Lorito e dall'assessore Stefano Burrani. Punto di forza dell'iniziativa europea è che impone degli standard di qualità per erogare il finanziamento: gli hotspot-wi-fi devono garantire una velocità di almeno 30 Mbps e il servizio di connessione deve essere fornito gratuitamente: c'è anche un limite alle interruzioni del servizio tollerate. Comune e ditta incaricata, insomma, devono fare in modo che il servizio funzioni al meglio per ricevere il finanziamento. I fondi del progetto WiFi4Eu, infatti, vengono erogati direttamente dall’agenzia europea alla ditta selezionata per il lavoro nell’elenco delle aziende aderenti, un volta effettuato il collaudo dell'infrastruttura.". Al bando WiFi4Eu hanno partecipato oltre 29 mila comuni in tutta Europa."