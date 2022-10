A Spoltore il Comune potenzierà anche i centri sociali di Santa Teresa

Anche a Santa Teresa di Spoltore il Comune potenzierà i centri sociali. Lo hanno fatto sapere il sindaco Chiara Trulli e l'assessore Nada Di Giandomenico, che hanno incontrato il direttivo del centro sociale "Il Parco" in vista di un ampliamento delle attività rivolte agli anziani. Diversi i progetti in campo, fra cui corsi di ginnastica dolce e incontri divulgativi dedicati alla salute e alla prevenzione con la collaborazione della consigliere Marzia Damiani.

La Di Giandomenico:

"L'amministrazione vuole restituire dignità e decoro ai locali e attribuigli una significativa funzione aggregativa e socio culturale, mentre adesso sono spazi utilizzati anche per la distribuzione dei mastelli da parte della Rieco". L'obiettivo è evitare che i centri sociali siano un semplice luogo di ritrovo per gli iscritti. " Il sindaco Trulli ha aggiunto:

"Non si può pensare di trasformare degli spazi pubblici in una sorta di bar, dove giocare a carte. Per questo vogliamo rinnovare le attività di questi centri, e le novità che abbiamo annunciato con l'apertura dello Spazio Sociale in via Di Marzio interesseranno anche Santa Teresa e Villa Raspa. In questi spazi le attività dovranno essere laboratori sociali, in grado di aumentare la qualità della vita e intensificare le relazioni all'interno delle comunità. Il presidente Vincenzo Di Sante e il vice Rocco Tivolesi hanno accolto con grande disponibilità, gioia ed entusiasmo, la nostra richiesta di collaborare al rinnovamento delle attività del centro sociale".

Fra i progetti proposti corsi di alfabetizzazione informatica e per l'uso degli smartphone, come spiega l'assessore che lo ritiene uno strumento per avvicinare i giovani agli anziani:

"I primi possono iniziare a frequentare i centri civici come insegnanti degli anziani che hanno voglia di imparare".