Operativa a Spoltore la nuova piattaforma in cloud per le sedute del consiglio comunale: tutte le novità

Sbarca in consiglio comunale a Spoltore il sistema "in cloud" delle sedute, che permette di offrire più funzionalità ai cittadini che intendono seguire le sedute da casa, e uniformando l'interazione fra consiglio in presenza e consiglio in modalità smart. L'indirizzo di riferimento è https://spoltore.consiglicloud.it/home, mentre anche per i consiglieri ora sarà possibile votare con sistema completamente informatizzazione favorendo anche l'accesso, al pubblico esterno, per le documentazioni dei provvedimenti. Il presidente del consiglio Lucio Matricciani:

“Ho voluto che il luogo della democrazia di Spoltore fosse adeguato all’epoca che stiamo vivendo. La pandemia ha accelerato l'utilizzo di nuove tecnologie per comunicare, ma su un percorso che era già definito. Anche l’attività politica, come tutte le cose, si aggiorna: adesso tutto è registrato, controllabile, automatizzato e alla portata di tutti. Addirittura non devo neppure tenere il tempo degli interventi, o ricordare a un consigliere che deve concludere un intervento, perché c'è un suono che si attiva da solo all'inizio dell'ultimo minuto a disposizione"

Il sindaco Di Lorito ricorda quando, 15 anni fa, era presidente del consiglio e fu introdotta la diretta delle assemblee comunali:

"E' sorprendente pensare ai cambiamenti sperimentati in un lasso di tempo tutto sommato breve, sempre nella direzione di una maggiore trasparenza e per il coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune".

La diretta si attiva in automatico sulla pagina web del Comune, ed è possibile controllare gli ultimi argomenti all'ordine del giorno, e rivedere on demand il frammento di consiglio con la discussione interessata. Mentre la telecamera in sala segue automaticamente il consigliere che ha la parola (oppure mostra il consigliere collegato da casa), ogni singolo intervento viene indicato nella pagina web con il suo autore e il minutaggio. Sono segnalate ovviamente anche le votazioni e il loro esito. I consiglieri hanno una scheda sim che inserita in un display ne registra la presenza e consente di votare, oltre ad un archivio sul sito dove rivedere tutte le sedute con ricerca tramite parola chiave.