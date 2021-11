Incontro fra Il sindaco di Spoltore e il presidente Ater sulle case popolari vuote per mancanza di fondi per i lavori

Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, assieme all'assessore Stefano Burrani ha incontrato questa mattina il presidente dell'Ater Mario Lattanzio per una ricognizione sulla situazione delle case popolari sul territorio, e in particolare su quelle a disposizione, ma non assegnabili. Il problema infatti riguarda alcuni alloggi che necessitano di manutenzione superiore all'importo di 1800 euro, somma massima recuperabile attraverso gli affetti per singola famiglia. In assenza di fondi Ater, questi interventi non possono essere eseguiti e di fatto gli stabili restano vuoti. Presenti anche i tecnici con la proposta del Comune di mettere a disposizione fondi comunali.

L'assessore Burrani ha dichiarato:

"L'idea è di lasciare comunque i lavori di manutenzione fino a 1800 a carico delle famiglie, attraverso un scomputo nell'importo d'affitto, e valutare di coprire la quota restante mettendo soldi per questo nel bilancio comunale". Il presidente Lattanzio ha presentato anche i lavori di efficientamento energetico che interesseranno palazzine in via Montesecco (due interventi da 495 mila euro ciascuno) per sfruttare il Bonus del 110% appena prorogato dal Governo fino al 2023 per case popolari e condomini. Il sindaco Di Lorito ha concluso:

"L'Ater è forse l'ente con la gestione più complessa considerando l'utenza spesso svantaggiata, la scarsità di risorse, normative obsolete che necessitano di aggiornamento urgente da parte della Regione. È stata una riunione proficua e ringrazio l'Ater e il suo personale per la disponibilità mostrata". Nei giorni scorsi il presidente Lattanzio aveva compiuto un sopralluogo anche a Pianella dove aveva annunciato l'avvio di una serie di lavori di riqualificazione degli alloggi popolari.