Arriva lo Spid Point comunale per assistere i cittadini che hanno bisogno dell'identità digitale

Semplificare la digitalizzazione fornendo un sostegno ai cittadini con lo Spid Point. È questo l'obiettivo del servizio presentato questa mattina 18 ottobre dall'amministrazione comunale e che prevede l'attivazione nell'Ufficio relazioni con il pubblico di uno sportello dedicato a chi deve creare l'identità digitale, lo Spid, che sta diventando sempre più indispensabile anche per la richiesta di documenti e servizi di burocrazia. L'assessore comunale Eugenio Seccia ha parlato di un'importante salto in avanti dell'efficientamento, sia per i servizi ai cittadini che per la qualità del personale interno per le pratiche, ricordando che queste sono state 13.500 nel 2020, 25.400 nel 2021 e 16.200 nell’anno in corso.

L'assessore Patrizia Martelli ha aggiunto:

"Basterà presentarsi allo sportello, previa prenotazione, muniti di tessera sanitaria, uno smartphone o un tablet, e un indirizzo mail, per essere guidati nella fase di attivazione del Sistema pubblico di identità digitale, il tutto rapidamente, senza difficoltà e a costo zero."

Sul sito internet del Comune, come hanno precisato il dirigente del settore transizione digitale e demografici Paolo Santucci e la responsabile del servizio Urp Marcella Nicotri, sono contenute in forma chiara e precisa le istruzioni per completare la seconda fase con Sielte o poste italiane, che sono i gestori dell’identità, ma in casi particolari sarà possibile usufruire direttamente dell’assistenza del personale dell’Urp. Già dal pomeriggio di oggi 18 ottobre è possibile prenotarsi con il servizio che sarà attivo la mattina dal lunedì al venerdì: https://www.comune.pescara.it/node/6854