Conclusi i lavori anti erosione per ricostituire la spiaggia sud di Silvi

Conclusi dopo 2 anni e mezzo di lavori ed a 5 anni dalla prima assegnazione del cantiere, i lavori di potenziamento della spiaggia nella zona sud di Silvi contro il fenomeno dell'erosione. Gli ultimi interventi, iniziati a dicembre 2020, si sono finalmente conclusi ha spiegato l'amministrazione Scordella, ed ora la spiaggia è nuovamente fruibile per i turisti e per i bagnanti:

Negli ultimi due anni e mezzo i lavori sono andati avanti con regolarità, nonostante i pesanti disagi dovuti al Covid, alla crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina e all’aumento dei prezzi delle materie prime. Sono state realizzate 5 vasche costituite da pennelli in parte emersi e in parte sommersi e una scogliera frontale sommersa a partire dalla sponda sinistra del fiume Saline nel territorio di Città Sant’Angelo fino al Villaggio del fanciullo in territorio di Silvi, per una lunghezza di circa 2,5 Km. I lavori a mare per la costruzione della scogliera sommersa sono stati effettuati dalla società “Dragaggi” con il pontone “Dragonda”, mentre quelli a terra dalla società Vimefra. di Apricena.

Per la realizzazione dell’opera sono state impiegate circa 150.000 tonnellate di scogli naturali, in gran parte provenienti dalle cave di Apricena. Il sindaco Scordella ha dichiarato:

“I risultati positivi dei lavori portati a compimento si stanno già evidenziando. In tutte le vasche realizzate si nota un notevole aumento della spiaggia emersa e non ci sono più tratti di litorale in arretramento. Certo, per dare un giudizio complessivo definitivo sulla validità dell’opera realizzata occorre un periodo di tempo più lungo, ma da quanto stiamo verificando ci sono i presupposti per essere ottimisti."

Enrico Di Francesco titolare del lido Forza 7 ed Emiliano Cambi del Puntino

“Oggi possiamo dire che lo scenario che si presenta a noi e ai turisti è rassicurante. Dopo tanti anni di disagi, sembra tornata la normalità grazie all’intervento da poco concluso con il posizionamento della barriera frontale che ha riportato la spiaggia com’era una volta. Adesso siamo pronti ad offrire ai turisti un servizio e delle strutture all’altezza dei tempi. Partiamo con serenità e fiducia puntando ad una stagione balneare capace di farci dimenticare i tempi bui dell’erosione e della crisi lavorativa. Siamo certi che per i nostri clienti si prospetta una stagione positiva e una bella spiaggia come quella di diversi anni fa”.