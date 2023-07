Attiva la spiaggia accessibile di Silvi davanti piazza Nassiriya

Operativa e pienamente fruibile la spiaggia accessibile di Silvi di fronte piazza Nassiriya. Lo ha reso nosto l'amministrazione comunale, sottolineando come il progetto sia stato fortemente voluto dalla precedente amministrazione, sempre guidata dal sindaco Andrea Scordella.

Progettata dai tecnici dell'ufficio lavori pubblici e realizzata con fondi provenienti dal finanziamento regionale "Bike to coast for everyone" e, in parte, da risorse messe a disposizione dal settore sociale. Il progetto, seguito dal suo nascere da Beta Costantini, attuale assessore al sociale e da Fabrizio Valloscura, suo predecessore e oggi presidente del consiglio consiglio comunale, ha iniziato a muovere i suoi primi passi, grazie anche alla cooperativa Newlaser, affidataria della gestione del servizio. La Costantini ha dichiarato:

“Collocata nella spiaggia libera situata a sud del parco Nassiriya la piccola area attrezzata, munita anche di due sedie job, di cui una donata dagli "Amici di Milo" con le somme raccolte durante il Memorial dedicato al noto albergatore, che saranno a disposizione degli utenti con difficoltà, motorie o sensoriali, che vorranno godersi il mare in libertà. Il servizio sarà usufruibile, in questa prima fase, solo previo appuntamento telefonico al numero 333 2400360, e ad accoglierli ci sarà personale dedicato per gli utenti che potranno beneficiare anche di momenti di animazione. La prima pietra è stata messa!”..