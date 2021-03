La proposta degli assessori Cremonese e Paoni Saccone: "Trasformare le spiagge libere in palestre a cielo aperto"

Trasformare le spiagge libere di Pescara in palestre e cielo aperto, per regalare benessere fisico ai villeggianti e ai cittadini. La proposta arriva dagli assessori Cremonese e Paoni Saccone e punta a dare una nuova attrattività alle spiagge pubbliche cittadine replicando, con le dovute proporzioni, i modelli di successo già applicati a Santa Monica o Laguna Beach.

I lavori per l'installazione delle attrezzature da fitness saranno breve, con le macchine già in gran parte disponibili nei magazzini comunali. L'assessore Cremonese:

Credo che sia indispensabile migliorare il livello delle nostre infrastrutture a scopo turistico, e per questo stiamo lavorando al massimo perché sappiamo come la prossima stagione balneare assuma un valore fondamentale – ce lo auguriamo tutti – per la tenuta economica di molte attività. Sto valutando con gli uffici gli esiti di alcune trattative, che abbiamo in gran parte definito, con aziende che producono questi materiali, quindi verificheremo la possibilità di creare una grande e efficiente area fitness