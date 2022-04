Spari in piazza Salotto, Forconi: "Sciacallaggio politico da Pd e M5S"

Marco Forconi, consigliere comunale di Montesilvano con delega alla sicurezza, interviene criticamente sulla vicenda dei colpi di pistola esplosi ieri (10 aprile) in piazza Salotto, nel pieno centro di Pescara. Una città che, d'altronde, proprio Forconi conosce molto bene per avervi lavorato diversi anni, gestendo la libreria Rusconi all'interno della stazione centrale.

La domanda che l'esponente di Fratelli d'Italia si pone sul suo profilo Facebook è questa: "Ma gli esponenti locali del Pd e del Movimento 5 Stelle che praticano sciacallaggio politico per l'evento delittuoso di ieri a Pescara, fanno parte dello stesso governo che guida questa nazione, dal quale ministero degli interni vige indifferenza e tolleranza verso le crescenti gang giovanili, verso gli sbarchi incontrollati, verso i rave party clandestini, verso la prostituzione stradale?". Secondo Marco Forconi, infatti, Dem e grillini starebbero mostrando un atteggiamento politicamente incoerente.

In un altro post, invece, pur esprimendo assolutamente il "massimo rispetto per chi conduce le indagini", il consigliere Forconi si dice quantomeno perplesso sul "movente che ha spinto il potenziale omicida a fare fuoco verso il dipendente del locale", perché a suo parere "sparare per ben tre volte in punti vitali e non alle gambe per un'attesa troppo lunga è una reazione esageratamente violenta che va oltre la vendetta per futili motivi. Ovviamente, è una mia personale ed umile riflessione".

In realtà, stando a quanto è emerso in queste ultime ore dopo l'incessante lavoro svolto dalle forze dell'ordine, sarebbe stata esattamente questa, per quanto assurda e incredibile, la motivazione che avrebbe spinto il 29enne di origine montesilvanese a fare fuoco sul povero Yelfry Guzman, che intanto è già stato operato due volte.