Pettinari (M5): "Fino a cento 'clienti' in un'ora, lo spaccio si è spostato dal Ferro di Cavallo a via Caduti per Servizio"

Lo spaccio e il consumo di droga si sarebbero spostati dal Ferro di Cavallo a via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle. A denunciarlo è il vicepresidente del consiglio regionale secondo cui potrebbe proprio essere il via vai iniziato con l'apertura del cantiere nel quartiere Rancitelli ad aver spinto molti a trovare un luogo “sicuro” per proseguire con l'attività illecita. Un'attività illegale che si conterebbe in fino a centro ingressi all'interno di uno dei palazzi di via Caduti per Servizio.

“I pusher come prevedibile si sono divisi: alcuni sarebbero operativi a pochi metri dal Ferro di cavallo a Rancitelli, nella zona di via Lago di Capestrano; altri hanno incrementato l’attività in diversi quartieri, tra cui Via Caduti per servizio – afferma Pettinari -. Sia chiaro che non ci stupisce questa situazione, abbiamo sempre sostenuto che l’abbattimento del Ferro di Cavallo non rappresentasse una soluzione, ma solo un’operazione spot che al massimo avrebbe spostato il problema di qualche metro. E così è stato, come evidenziato dalle consistenti denunce arrivate dai residenti onesti di zona che ormai sono stremati da queste situazioni incontrollate.

Una zona quella del quartiere Fontanelle da sempre presidio di chi delinque, ricorda Pettinari sottolineando le tante battaglie fatte contro questo fenomeno e quello delle occupazioni abusive degli appartamenti proprio per poter operare in modo indisturbato. Oggi di appartamenti occupati ce ne sarebbero 20 riferisce. Una situazione di degrado che va avanti “nel silenzio delle istituzioni”, incalza.

“Io sono sempre qui a denunciare quanto accade, anche a costo di sembrare ripetitivo, perché credo fermamente che solo tenendo alta l’attenzione su quanto avviene si può sperare in un intervento risolutivo per tutti i cittadini perbene che abitano questi quartieri. E non sono pochi – chiosa Pettinari -. Voglio ricordare che la maggioranza delle persone che abitano nelle cosiddette periferie sono persone oneste che ogni giorno devono subire angherie, minacce e soprusi. I delinquenti, seppur in numero minore, incutono timore perché sono persone pericolose e spesso armate, ma non sono la maggioranza.