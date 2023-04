Ancora spaccio di droga nel Ferro di Cavallo, ma la demolizione ormai è alle porte [VIDEO]

Prosegue l'attività di spaccio di droga nel Ferro di Cavallo in via Tavo a Pescara.

I residenti hanno infatti lanciato un nuovo appello al quale ha risposto il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, facendo un sopralluogo nella mattinata di sabato 8 aprile.

Pettinari ha fatto un giro con la sua automobile nella piazza del Ferro di Cavallo nel rione Villa del Fuoco.

«Siamo qui nel Ferro di Cavallo, una centrale di spaccio di droga, guardate in che situazione si trova?», dice Pettinari, «guardate questi casermoni, guardate in che situazione si trovano, come sono ridotti. Abbiamo creato una situazione veramente vergognosa e i cittadin al limite mi chiamano. Ci sono situazioni veramente al limite, sono tutti appartamenti dove si continua a spacciare droga. Questa è una piazza di spaccio a cielo aperto e i cittadini mi hanno detto di fare questa ennesima denuncia. Ma è impossibile avere una situazione del genere perché qui è un peggio, per alcuni tratti, di Scampia».

Poi il vicepresidente del consiglio regionale mostra quelle che definisce botteghe della droga, ovvero anfratti al piano terra della struttura dove si spaccia droga. Nel frattempo, anche se sono ancora solo le ore 10:30 di mattina, alcuni spacciatori e clienti iniziano a frequentare l'area e uno di questi intima a Pettinari di andare via.

In ogni caso il destino del Ferro di Cavallo ormai sgomberato è ormai segnato e nelle prossime settimane verrà aperto il cantiere per l'abbattimento.